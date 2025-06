Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag fester

11.06.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 270,80 CHF zu.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 270,80 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 272,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 270,40 CHF. Bisher wurden heute 93.560 Roche-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 15,88 Prozent wieder erreichen. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 16,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,91 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,75 CHF. Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,07 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten Roche-Aktie stabil: Brustkrebs-Mittel Itovebi steigert Überlebenschancen

