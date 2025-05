Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Verlusten

12.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,4 Prozent auf 248,90 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 3,4 Prozent auf 248,90 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 246,00 CHF. Bei 247,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 132.836 Aktien. Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,07 Prozent. Am 15.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 221,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 10,93 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,91 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 279,75 CHF. Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 20,13 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 10 Jahren verloren SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen April 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Roche-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com