Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag ins Plus

12.07.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 255,10 CHF zu.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 255,10 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 255,30 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 332.842 Roche-Aktien. Bei einem Wert von 277,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 212,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 19,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,77 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,30 CHF an. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,73 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

