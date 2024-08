Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag kaum verändert

Blick auf Roche-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 277,00 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 277,00 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 277,00 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 275,80 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 276,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.428 Roche-Aktien.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 287,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,80 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,67 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,37 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

