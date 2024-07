Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Montagvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Roche. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 255,20 CHF nach oben. Bei 255,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.934 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (277,25 CHF) erklomm das Papier am 25.07.2023. Gewinne von 8,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 260,30 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,73 CHF je Roche-Aktie.

