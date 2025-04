Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Roche

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 251,90 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 251,90 CHF. Bei 250,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,90 CHF. Zuletzt wechselten 210.829 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 19,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,13 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 285,88 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,51 CHF im Jahr 2025 aus.

