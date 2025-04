Blick auf Roche-Kurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

17.04.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 251,90 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 251,90 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,50 CHF nach. Bei 253,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154.945 Roche-Aktien umgesetzt. Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 24,57 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,48 Prozent. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,13 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,88 CHF aus. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,51 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Aktien von Novo Nordisk, Merck, QIAGEN & Co. unter Druck - Zölle treffen Sektor hart Novo Nordisk-Aktie in Rot: Novo Nordisk verliert eine Führungskraft

