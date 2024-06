Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Roche

18.06.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 246,20 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 246,20 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 246,30 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 162.555 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 20.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 279,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,90 CHF aus. Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,85 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Verluste

