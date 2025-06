Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 260,20 CHF.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 260,20 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,80 CHF nach. Bei 260,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.522 Stück gehandelt.

Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,60 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,91 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 279,75 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,05 CHF je Aktie.

