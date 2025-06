Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 259,90 CHF nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 259,90 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 259,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 29.831 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,91 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 279,75 CHF an.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,05 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

