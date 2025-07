Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 258,20 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 258,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 259,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 143.955 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. 21,53 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 10,19 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 274,38 CHF für die Roche-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

