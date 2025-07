Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 256,90 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 256,90 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 257,30 CHF zu. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 255,60 CHF. Bei 256,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.668 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 22,15 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 10,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,94 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 274,38 CHF.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,79 CHF je Roche-Aktie.

