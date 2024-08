Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von Roche zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 281,10 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 281,10 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,30 CHF zu. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 279,90 CHF ein. Mit einem Wert von 280,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.362 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 287,40 CHF. Gewinne von 2,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,67 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,37 CHF je Roche-Aktie.

