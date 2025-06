Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 259,60 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 259,60 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 259,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,30 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 634.169 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. 20,88 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,92 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 279,75 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,99 CHF im Jahr 2025 aus.

