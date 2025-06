Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag südwärts

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

Norwegens Notenbank dreht überraschend den Leitzins nach unten. Schweizerische Nationalbank senkt Leitzins. Google-Schwester Waymo visiert New Yorker Straßen an. Putin zeigt sich offen für Gespräch mit Merz - Warnung an Deutschland. Israels Luftwaffe greift Ziele im Iran an. Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro nach Israel. easyJet-Aktie: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen.