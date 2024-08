Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 283,10 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 283,10 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 283,70 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 281,90 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,70 CHF. Zuletzt wechselten 114.679 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2024 auf bis zu 287,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 1,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 24,80 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,80 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,67 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Roche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

