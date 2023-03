Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Donnerstagmittag im Minusbereich

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 257,95 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 257,25 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 258,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.273 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 404,20 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 36,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 257,25 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,27 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 342,09 CHF je Roche-Aktie an.

Roche ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 14.742,00 CHF gegenüber 14.930,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 25.07.2024 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 19,38 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

