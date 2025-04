Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag gesucht

24.04.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 258,80 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 258,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 258,80 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 200.198 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 04.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,94 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 285,88 CHF. Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,50 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie schwächelt: Roche plant Milliardeninvestition in den USA über fünf Jahre SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

