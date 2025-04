Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 259,90 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 259,90 CHF zu. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,40 CHF zu. Mit einem Wert von 257,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 425.942 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,74 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 04.05.2024. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 22,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,94 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,88 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,50 CHF in den Büchern stehen haben wird.

