Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 254,40 CHF nach oben.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 254,40 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,50 CHF an. Bei 252,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 319.074 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 24.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 278,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 9,51 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 16,31 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,79 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 259,90 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

