Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 272,60 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 272,60 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 271,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 182.280 Roche-Aktien.

Am 19.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,77 CHF je Roche-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,30 CHF an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,72 CHF im Jahr 2024 aus.

