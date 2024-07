Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 282,80 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 282,80 CHF zu. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 283,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 280,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 392.952 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (285,40 CHF) erklomm das Papier am 25.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,92 Prozent. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,72 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 264,80 CHF.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

