Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Montagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 283,80 CHF.

Das Papier von Roche legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 283,80 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 284,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 283,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 89.552 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 287,40 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 33,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,80 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,67 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 18,40 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

