Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 249,20 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 249,20 CHF. Bei 249,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 249,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 25.436 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 248,10 CHF. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 0,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,56 CHF je Roche-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,67 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Montagmittag in Rot

Montagshandel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Abschläge