Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Dienstagmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 248,50 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 248,50 CHF abwärts. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 247,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 249,25 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 127.757 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 35,15 Prozent wieder erreichen. Bei 247,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 0,28 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,56 CHF je Roche-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,67 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Montagmittag in Rot

Montagshandel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Abschläge