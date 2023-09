Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 247,30 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 247,30 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 246,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,25 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 251.991 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,30 CHF am 26.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 0,40 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 312,56 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,67 CHF fest.

