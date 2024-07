Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Montagvormittag fester

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 287,00 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 287,00 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 287,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 287,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.644 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,77 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,56 CHF je Roche-Aktie an.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 30.01.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

