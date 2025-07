So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Aufwind

30.07.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 260,70 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 260,70 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,40 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 47.176 Roche-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 16,92 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 11,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie sinkt: Rückschlag für Roche - Gentherapie Elevidys ohne EU-Zulassung SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren Roche-Aktie zieht an: Roche bleibt im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs

