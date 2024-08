Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 287,20 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 287,20 CHF zu. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 287,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 285,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 282.953 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 34,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 268,67 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,45 CHF je Aktie aus.

