Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Um 09:07 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 289,35 CHF nach oben. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 289,35 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 288,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 53.677 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,07 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,51 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 324,13 CHF für die Roche-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 15.783,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,34 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

