Rossmann legt beim Umsatz weiter zu - Filialnetz wächst

08.01.26 18:29 Uhr

GROSSBURGWEDEL (dpa-AFX) - Die Drogeriemarktkette Rossmann hat im vergangenen Jahr erneut deutlich zugelegt und einen Rekordumsatz verbucht. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2024 stieg der Umsatz noch einmal um 8,5 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Großburgwedel bei Hannover mitteilte. Angaben zum Gewinn machte Rossmann wie üblich nicht.

Der Konkurrent von DM und Müller hat weltweit rund 67.700 Beschäftigte und gut 5.200 Filialen - das sind ebenfalls deutliche Zuwächse gegenüber 2024. Deutschland ist weiter der mit Abstand wichtigste Markt: 10,5 Milliarden Euro Umsatz machte Rossmann hier, 6,1 Prozent mehr als 2024. 41.300 Mitarbeiter sind in den mehr als 2.300 Filialen beschäftigt. Im Vergleich zu 2024 wuchs die Mitarbeiterzahl im Heimatland um 1.600.

Das Auslandsgeschäft steuerte 6,1 Milliarden Euro zum Umsatz bei und legte dabei deutlich stärker zu als das in der Heimat. Rossmann ist in Spanien, Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien, der Türkei, dem Kosovo und seit Ende 2024 auch in der Schweiz vertreten und betreibt in Dänemark seit 2021 einen Online-Shop.

Unternehmenschef Raoul Roßmann sprach von einem starken Wachstum, das dem Unternehmen die Möglichkeit gebe, in seine Zukunft zu investieren. Insgesamt wuchs die Zahl der Filialen 2025 um gut 200. In diesem Jahr sollen weitere 342 hinzukommen, davon 63 in Deutschland. 613 Millionen Euro will Rossmann in den Ausbau investieren, 73 Millionen Euro mehr als im Vorjahr./fjo/DP/nas