DAX bricht im Schatten der US-Wahl ein - Anleger zum Handelsstart ernüchtert

Der DAX bricht zum Handelsstart am Mittwoch ein und rutscht um 1,40 Prozent auf 11.896,11 Punkte ins Minus.

US-Wahl im Fokus

Damit reagieren Anleger hierzulande auf die Tatsache, dass Joe Biden bei der US-Wahl keinen erdrutschartigen Sieg gegen Noch-Präsident Donald Trump einfahren konnte. In der Nacht war der deutsche Leitindex zeitweise unter die psychologisch wichtige 12.000er-Marke gerutscht, bevor die Hoffnung der Anleger auf einen schnellen Sieg von Donald Trump die DAX-Indikation zwischenzeitlich wieder angetrieben hatte.

Der Wahlausgang ist bislang völlig offen. So hat Amtsinhaber Donald Trump im extrem wichtigen sogenannten Swing State Florida gewonnen. Das ist ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten im Rennen für eine Wiederwahl. Andererseits hat Herausforderer Joe Biden sehr wahrscheinlich überraschend in Arizona gewinnen können. Aktuell werden Biden 220 Wahlleute zugeschrieben und Donald Trump 213. Benötigt werden für einen Sieg 270. Derweil hat Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg "stehlen". Trump schrieb auf Twitter: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen."

Sicher scheint unterdessen, dass die oppositionellen Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt und ausgebaut haben. Das zumindest berichten US-Fernsehsender. Die Demokraten dürften in dieser Kongresskammer vier oder fünf Sitze hinzugewinnen, wie die Sender Fox News und ABC am berichteten. Derzeit stellt die Oppositionspartei 232 der 435 Abgeordneten. Noch völlig unklar ist aber, welche Partei künftig im Senat - der anderen Kongresskammer - dominieren wird. Bislang ist dort die Republikanische Partei von Präsident Donald Trump in der Mehrheit. Die Kongresswahlen fanden parallel zu den Präsidentschaftswahlen statt. Laut den bislang von US-Sendern verkündeten Resultaten rang der Demokrat John Hickenlooper in Colorado dem Republikaner Cory Gardner dessen bisheriges Senatsmandat ab. Auf der anderen Seite gewann Sendern zufolge im Südstaat Alabama der Republikaner Tommy Tuberville gegen den bisherigen Senator Doug Jones von den Demokraten.

Einige Unternehmenszahlen sorgen für Bewegung

Unterdessen geht die Berichtssaison hierzulande weiter: Der Einbruch des Passagierverkehrs in der Corona-Krise und der geplante Stellenabbau haben den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im Sommer noch tiefer in die roten Zahlen gerissen als befürchtet. Für die Aktie bedeutete dies schon vorbörslich ein Mins.

Besser lief es zuletzt hingegen bei Vonovia. Die Geschäfte für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Großstädten weiterhin gut.

Der Autobauer BMW konnte daneben im dritten Quartal wie auch andere Autobauer nach dem Corona-Schock im Frühjahr wieder Boden gut machen, während die Auswirkungen der Corona-Pandemie der Hannover Rück auch im dritten Quartal zugesetzt. Dennoch fiel der Gewinn höher aus als erwartet, der Rückversicherer traut sich nun wieder eine Prognose zu.

