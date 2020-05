Dow setzt sich in der Verlustzone fest

Der Dow Jones zeigte sich zum Börsenstart 0,72 Prozent leichter bei 23.454,83 Punkten. Im Anschluss kann er seine Verluste kurzzeitig wieder aufholen und wuchtete sich über die Nulllinie, nur um kurz darauf wieder zurückzufallen. Aktuell notiert er 0,29 Prozent leichter bei 23.557,48 Einheiten.

Die Erholung der US-Aktienmärkte vom Vortag ist am Freitag aufgrund schwacher Konjunkturdaten ins Stocken geraten. Bereits in den vergangenen Tagen war an den Märkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Weltweit schreiten die wirtschaftlichen und sozialen Lockerungen zwar voran, doch sorgen sich die Anleger um das Tempo der konjunkturellen Erholung. Zudem droht der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder stärker hochzukochen.

Neue Daten aus dem US-Einzelhandel offenbarten unterdessen wegen der Corona-Krise einen Rekord-Umsatzeinbruch im April. Zudem sackte die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 11,2 Prozent ein. Das war der stärkste Rückgang seit Erhebungsbeginn vor 101 Jahren. Analysten hatten im Mittel jedoch ein noch größeres Minus von 12,0 Prozent erwartet.

