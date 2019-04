Tesla reduziert die Belegschaft schon wieder

Aktien in diesem Artikel Tesla 246,05 EUR

Der Elektroautobauer Tesla kommt nicht aus den Schlagzeilen. Zuletzt hatte der Konzern von Elon Musk mit schwachen Absatzzahlen aufwarten müssen, nun geht es Teilen der Belegschaft an den Kragen.

Dutzende Mitarbeiter gekündigt

Angaben der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge hat das Unternehmen sich von mehrere dutzend Angestellten getrennt. Die Entlassungen waren Teil des vor wenigen Wochen angekündigten Schrittes, den Verkaufsprozess für Teslas Model S, Model X und Model 3 ins Internet zu verlagern und stationäre Autohäuser zu schließen. Sowohl in Chicago sollen mehrere Dutzend Mitarbeiter des Tesla-Vertriebsteams gekündigt worden sein als auch in Brooklyn, New York und Florida habe es informierten Quellen zufolge Entlassungen gegeben.

Teslas Online-Only-Strategie

Die Entlassungen sind Teil der im Februar angekündigten Strategie von Tesla, den Fahrzeugverkauf ins Internet zu verlagern. Dies ermögliche es dem Unternehmen, den Model 3 für den versprochenen Preis von 35.000 US-Dollar auf den Markt bringen zu können. In diesem Zusammenhang hatte Tesla angekündigt, dass viele der Läden komplett geschlossen werden sollen, die verbliebenen werden als Ausstellungsräume sowie Informationszentren genutzt. Es gebe keinen anderen Weg für Tesla, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, sagte Firmenchef Elon Musk.

Bereits mehrere Kündigungsrunden

Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla Kosten spart, indem Mitarbeiter gekündigt werden. Zuletzt hatte das Unternehmen im Januar angekündigt, dass sieben Prozent aller Angestellten das Unternehmen verlassen müssen. Die Einschnitte, die rund 3.000 Angestellte betrafen, wurden mit den Worten begründet: "Tesla muss diese Einschnitte vornehmen, während die Produktionsrate vom Model 3 erhöht und in den kommenden Monaten viele Verbesserungen in der Fertigungstechnik vorgenommen werden müssen". Tesla setze sich das Ziel, Kosten zu senken und dauerhaft profitabel zu werden, die Maßnahme sei alternativlos, schrieb Elon Musk zum Jahresstart im firmeninternen Unternehmensblog. "Der Versuch, bezahlbare saubere Energieprodukte in großem Maßstab zu bauen, erfordert zwangsläufig extreme Anstrengung und unerbittliche Kreativität. Um unsere Zukunft jedoch erfolgreich zu gestalten, müssen wir sicherstellen, dass die Zukunft gut ist. Deshalb müssen wir alles tun, um die Sache voranzubringen", hieß es weiter.



