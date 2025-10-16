DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 -0,2%Top 10 Crypto14,88 -2,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.253 -3,0%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
EU-Einigung: Neues Programm soll Rüstungsindustrie stählen - Schub für Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT? EU-Einigung: Neues Programm soll Rüstungsindustrie stählen - Schub für Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT?
Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ROUNDUP 2: Der Goldpreis steigt und steigt - Vierter Rekordtag in Folge

16.10.25 22:09 Uhr

(neu: Rekordhoch aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis springt weiter ungebremst von einem Rekordhoch zum nächsten: Am Donnerstag stieg die Notierung bis auf knapp 4.312 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das Edelmetall hat damit den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert erreicht. Mittlerweile konnte der Goldpreis im Verlauf der vergangenen 14 Handelstage an 10 Tagen eine Rekordmarke knacken.

Wer­bung

Auch in Euro gerechnet kletterte der Goldpreis am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Nach wie vor gilt der Handelsstreit zwischen den USA und China als wichtiger Preistreiber am Goldmarkt. Zuvor hatte Peking Exportkontrollen auf Seltene Erden eingeführt und damit eine Phase der relativen Ruhe in der Auseinandersetzung beendet. Der Konflikt gewann seitdem spürbar an Schärfe.

Parallel zum Goldpreis geht es auch mit der Notierung für Silber seit Anfang September steil nach oben. Bei gut 54 US-Dollar je Unze erreichte das Edelmetall am Donnerstag ebenfalls ein Rekordhoch. Zuletzt lag der Preis nur wenig darunter.

Generell gilt auch die Spekulationen auf weiter sinkende Zinsen in den USA als wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Edelmetallen. Zuletzt hat US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch die Erwartungen für eine Leitzinssenkung Ende Oktober gestärkt, indem er auf die gestiegenen Risiken für den US-Arbeitsmarkt hingewiesen hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, machen sinkende Zinsen das Edelmetall attraktiver.

Wer­bung

Bereits seit Anfang September geht es mit dem Goldpreis stark nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa 30 Prozent gewonnen. Weitere Preistreiber sind eine starke Nachfrage nach börsengehandelten Wertpapieren (ETFs), die mit Gold hinterlegt sind und die Goldkäufe von Notenbanken, die ihre Reserven ein Stück weit unabhängiger vom US-Dollar machen wollen.

Rohstoffexperte Michael Widmer von der Bank of America zeigte sich in einem Gespräch mit Bloomberg TV anhaltend optimistisch mit Blick auf einen weiteren Anstieg des Goldpreises. Er verwies als Preistreiber vor allem auf die starken ETF-Zuflüsse in den vergangenen Wochen.

Generell ist Gold bei Anlegern weiter als "sicherer Hafen" gefragt, beschreibt Analyst Ricardo Evangelista vom Handelshaus Activtrades die aktuelle Marktstimmung. Seiner Einschätzung nach hat zuletzt auch der Haushaltsstreit in den USA mit dem "Shutdown", der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, die Nachfrage nach Gold verstärkt./jkr/jsl/he