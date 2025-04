ROUNDUP 2: Meloni am Gründonnerstag bei Trump

(Aktualisierung: Bestätigung des Weißen Hauses im 1. Absatz)

ROM (dpa-AFX) - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird am Gründonnerstag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Meloni bestätigte in Rom entsprechende Berichte, und auch das Weiße Haus kündigte den Besuch an.

Bei dem Treffen soll es nach Informationen der Tageszeitung "La Repubblica" insbesondere um den Zollstreit zwischen den USA und Europa gehen. Über eine solche Begegnung noch vor Ostern wurde bereits seit einigen Tagen spekuliert.

Meloni wird am 16. April in Washington landen. Am nächsten Tag soll das Treffen im Weißen Haus stattfinden. Die Vorsitzende der italienischen Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) war bereits im Januar bei Trumps Amtseinführung dabei und zuvor in dessen Residenz in Florida zu Gast.

Im Kreis der europäischen Regierungschefs gilt sie als bevorzugte Ansprechpartnerin des US-Präsidenten von den Republikanern. Fast zeitgleich wird Vizepräsident JD Vance am 18. April in Rom erwartet.

Meloni bietet sich als "Brückenbauerin" an

Wie die meisten anderen europäischen Regierungschefs hatte Meloni Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen europäische Nationen und viele andere Länder kritisiert. Zugleich bemüht sie sich darum, zu dem US-Präsidenten einen guten Draht zu bewahren. In einem Interview der "Financial Times" gab sie der Trump-Regierung bei deren Kritik an Europa teilweise recht. Protektionismus und Zölle seien keine Erfindung des US-Präsidenten. Zugleich bot sie sich als "Brückenbauerin" an./cs/DP/he