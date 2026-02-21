ROUNDUP 2: Viel Applaus für Merkel - Merz bleibt reserviert

(Aktualisierung: Frühzeitige Abreise Merkels ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - 50 Sekunden lässt CDU-Chef Friedrich Merz dem stürmischen Applaus für Angela Merkel in der Stuttgarter Messehalle freien Lauf. Dann reicht es ihm. Es gibt noch zwei weitere Parteivorsitzende, die er als Ehrengäste des 38. Bundesparteitags vorstellen will. Zweimal setzt er an, Annegret Kramp-Karrenbauer willkommen zu heißen. Erst dann flaut der Beifall ab.

Zuvor hatte Merz seinen prominentesten Ehrengast in der ersten Reihe als eine von "vielen treuen Wegbegleitern" aus der Union vorgestellt. "An erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin, Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen." Das "herzlich willkommen" geht schon im Applaus unter.

Minimum an Begrüßungsworten

Es ist das Minimum an Begrüßungsworten, das Merz der Frau widmet, die ihn 2002 in einem parteiinternen Machtkampf aus dem Fraktionsvorsitz gedrängt und ihn schließlich zu einer jahrelangen Politik-Auszeit gebracht hat. Das Verhältnis der beiden gilt seitdem als zerrüttet.

Erst vor wenigen Tagen kündigte Merkel überraschend an, dass sie zum Parteitag nach Stuttgart kommt. Zuletzt hatte die 71-Jährige 2019 in Leipzig physisch an einem CDU-Bundesparteitag teilgenommen. Der letzte Parteitag in ihrer Amtszeit als Kanzlerin fand im Januar 2021 wegen Corona digital statt, bevor sie im Dezember desselben Jahres von Olaf Scholz (SPD) abgelöst wurde.

Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022, 2024 und 2025 hatte Merkel nicht angenommen. Es entspreche ihrem "nachamtlichen Verständnis", grundsätzlich nicht mehr "an tagesaktuellen Ereignissen" teilzunehmen. Auf die Frage, ob sich ihr "nachamtliches Verständnis" nun geändert habe, erklärte Merkels Büro: "Nein, die Ausnahme bestätigt die Regel."

Beim Gottesdienst mit Merz in der ersten Reihe

Schon beim traditionellen Gottesdienst am Morgen vor dem Parteitag begegnet Merkel dem Kanzler und sitzt mit vier Plätzen Abstand zusammen mit ihm in der ersten Reihe. Beim Rausgehen spricht sie ihn an, die beiden wechseln ein paar Worte, lächeln.

Eine halbe Stunde später begrüßt Merz die Ex-Kanzlerin noch einmal offiziell vor der Parteitagsbühne. Sie nimmt in der ersten Reihe zwischen den anderen beiden noch lebenden Ex-Vorsitzenden der CDU, Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet, Platz. Es ist üblich, dass alle ehemaligen Parteivorsitzenden als Ehrengäste eingeladen werden.

Merz würdigt Merkel als Personifizierung der Einheit

In seiner großen Parteitagsrede erwähnt Merz die Ex-Kanzlerin wieder nur mit einem Satz. "Die Architekten der Wiedervereinigung, allen voran natürlich Helmut Kohl, kamen aus unserer Partei, aus der CDU. Angela Merkel. Du warst 16 Jahre lang Kanzlerin und hast diese Einheit geradezu personifiziert." Das war's.

Trotzdem klatscht auch Merkel bei den mehr als zehnminütigen stehenden Ovationen für Merz mit. Als ein paar Stunden später das Wahlergebnis von Merz verkündet wird, ist sie aber schon wieder weg. Kurz nach 18.00 Uhr verabschiedet sich die langjährige CDU-Vorsitzende freundlich vom Kanzler und seiner Ehefrau Charlotte. Der Grund ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass sie den letzten Direktzug nach Berlin nicht verpassen wollte.

Ursprünglich hatte Merkel geplant, bis zur Verkündung des Wahlergebnisses in Stuttgart zu bleiben. Aber die ursprünglich für 15.15 Uhr geplante Wahl verzögert sich. Schon die Rede des Kanzlers beginnt deutlich später als geplant, dauerte dann mit mehr als 70 Minuten länger als erwartet, und dann müssen die Stimmen bei seiner Wahl auch noch auf Papier abgegeben werden, weil das elektronische System versagt.

Mehr als drei Stunden Verspätung

So wurde das Ergebnis letztlich mehr als drei Stunden später verkündet als geplant - ohne Merkel. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Verkündung eines wichtigen Wahlergebnisses von Merz verpasst. Am 6. Mai war sie zur Kanzlerwahl auf der Tribüne des Bundestags. Im ersten Wahlgang fiel Merz überraschend durch, die Sitzung wurde unterbrochen, und zum zweiten Wahlgang kam Merkel nicht mehr zurück./mfi/DP/he