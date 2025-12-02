DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 +7,0%Nas23.429 +0,7%Bitcoin79.220 +6,6%Euro1,1614 ±0,0%Öl62,89 -0,7%Gold4.195 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen fest -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen Ken Fisher kauft zu: So setzte sich das Depot von Fisher Asset Management in Q3 zusammen
Starbucks-Aktie unbeeindruckt: Kaffeeriese zahlt 35 Millionen Dollar an New Yorker Beschäftigte Starbucks-Aktie unbeeindruckt: Kaffeeriese zahlt 35 Millionen Dollar an New Yorker Beschäftigte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus auf Rüstungswerten

02.12.25 18:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.686,2 PKT 18,7 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach ihrem verhaltenen Wochenauftakt mehrheitlich etwas zugelegt. Anleger blieben aber generell vorsichtig vor dem, was in den kommenden Tagen in geld- und geopolitischer Hinsicht zu erwarten ist. Kritisch im Fokus bleibt ein möglicher Friedensplan für die Ukraine und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der in der kommenden Woche ansteht.

Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,33 Prozent höher mit 5.686,17 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb der Eurozone ging es für Schweizer SMI um 0,31 Prozent auf 12.890,25 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 allerdings schloss mit 9.701,80 Punkten so gut wie auf Vortagsniveau.

Rüstungswerte rückten am Dienstagnachmittag nach kritischen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rolle Europas beim Ukraine-Friedensplan in den Mittelpunkt. Sie bauten ihre Gewinne aus. Putin lehnt die jüngsten Änderungen an dem 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump ab, die auf Drängen europäischer Staaten aufgenommen wurden.

Aus dem Rüstungsbereich gehörten Rheinmetall im EuroStoxx mit drei Prozent Plus zur Spitzengruppe. Sie wurden aber noch deutlich überflügelt vom deutschen Pharmakonzern Bayer, dessen Aktien mit einem Kurssprung um 12 Prozent von einem Hoffnungsschimmer bei den milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat profitierten.

Wer­bung

Im Sektorvergleich am stärksten zeigten sich aber die Banken. Zu den Favoriten gehörten vor allem französische Institute, angeführt von BNP Paribas und Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) mit Kursanstiegen um mehr als zwei Prozent. Die Analysten von JPMorgan äußerten sich in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr optimistisch. Sie machen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung aus.

In der Schweiz gehörten Holcim mit einem Anstieg um 1,2 Prozent zu den gefragten Werten. Von dem Zementkonzern war die Übernahme von drei Recyclingfirmen in drei europäischen Ländern bekannt geworden. Noch etwas deutlicher stieg in Zürich der Roche-Kurs um 1,4 Prozent. Der Pharmakonzern hatte in den USA und in Europa Zulassungen für einen Diagnosetest erhalten.

Von Anlegern gemieden wurden dagegen Aktien aus den Sektoren Medien, Lebensmittel, Konsumgüter und Rohstoffe. Deren Teilindizes schlossen jeweils mit bis zu 1,8 Prozent im Minus./tih/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:38ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus auf Rüstungswerten
17:57Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen
17:36Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
17:13This T-Mobile US Analyst Is No Longer Bearish On Potential Acceleration In Organic Growth
16:32The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
16:25Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
16:12Klimaziele des Autoherstellers: BMW will Millionen Tonnen CO₂ einsparen - nicht nur durch Elektromobilität
16:01Durchbruch im Glyphosat-Streit?: Anleger stürzen sich auf Bayer-Papiere
mehr