ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Möglicher Iran-Angriff beendet Rekordjagd vorerst

19.02.26 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.059,6 PKT -43,8 PKT -0,72%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die zunehmende Wahrscheinlichkeit eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag die Kurs-Rally an Europas Börsen zumindest unterbrochen. Investoren dürften angesichts dieses Szenarios Gewinne mitgenommen haben. Am Vortag hatte es weitere Rekorde an den Börsen in Paris, London und Zürich gegeben. Auch marktführende europäische Aktienindizes wie der EuroStoxx 50, der Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) und der marktbreite Stoxx 600 (Stoxx Europe 600) hatten Höchstmarken erreicht.

Am Donnerstag gab der EuroStoxx 50 um 0,72 Prozent auf 6.059,62 Punkte nach. Der schweizerische SMI schloss mit minus 0,05 Prozent auf 13.799,59 Zähler. In London verlor der FTSE 100 0,55 Prozent auf 10.627,04 Punkte.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. So zitierte der US-Sender CBS News informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.

Größter Verlierer war der Sektor der Rohstoffproduzenten mit einem Minus von gut 2 Prozent. Die Aktien von Rio Tinto büßten nach Geschäftszahlen fast 4 Prozent ein. Der Bergbaukonzern hat 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt.

Unter den schwächelnden Autowerten büßten Renault rund 3 Prozent ein. Zunehmende Konkurrenz in Europa, die Expansion nach Lateinamerika und Asien sowie der Anlauf neuer Elektromodelle dürften 2026 auf die Profitabilität drücken.

Auch Versorger hatten einen schweren Stand. Aktien der britischen Centrica fielen um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen massiven Gewinnrückgang von 40 Prozent für das Vorjahr gemeldet hatte. In Mailand verloren Enel 3,6 Prozent. Ein Dekret der italienischen Regierung zu Energiepreisen werteten Analysten als Belastung für die Profitabilität von Stromproduzenten.

Dagegen stützten die Gewinne von Nestle (Nestlé) von fast 4 Prozent den Index der Nahrungs- und Getränkehersteller. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen will sich zudem künftig auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren.

Für Aufatmen sorgten auch die Geschäftszahlen von Pernod Ricard. Die Befürchtungen des Marktes hätten sich nicht bewahrheitet, hieß es von der Bank Jefferies. Pernod Ricard kletterten um 2,7 Prozent.

Um fast 12 Prozent nach oben schnellten AIR France-KLM. Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten haben der Fluggesellschaft im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert./bek/men

