ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Schwache Techwerte trüben die Stimmung

29.01.26 18:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.892,0 PKT -41,3 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste bei Technologiewerten in Europa und den USA haben am Donnerstag den EuroStoxx 50 belastet. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,70 Prozent tiefer auf 5.891,95 Punkten.

SAP (SAP SE) sorgte nach Quartalszahlen für Ernüchterung, die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller brachen am EuroStoxx-Ende um gut 16 Prozent ein. In den USA enttäuschte Microsoft und sorgte für ähnlich hohe Kurseinbußen. Hinzu kommt die weltweit weiter angespannte geopolitische Lage.

Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets verwies zudem auf die starken Schwankungen beim Goldpreis. "Als Seismograf für die derzeitige Verfassung der Anleger verheißt die aktuelle Entwicklung nichts Gutes, wenn etwa die USA in den kommenden Stunden oder Tagen mit einem erneuten Angriff auf den Iran für Unruhe sorgen."

An den Börsen außerhalb der Eurozone sah es besser aus. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 0,17 Prozent auf 10.171,76 Zähler. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,95 Prozent auf 13.147,93 Punkte nach oben.

Im Technologiesektor gab es mit minus 3,9 Prozent die europaweit größten Verluste. SAP (SAP SE) enttäuschte mit den Geschäftszahlen und dem Ausblick. Der Konzern konnte gegen Ende des vergangenen Jahres nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft.

Im ebenfalls schwachen Chemiesektor sackten Givaudan um 6,8 Prozent ab. Der schweizerische Aromen- und Duftstoffhersteller hatte beim organischen Wachstum im vierten Quartal und bei der operativen Marge die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Ein starker Auftragseingang im Schlussquartal trieb in Zürich hingegen die Aktien von ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) auf ein Rekordhoch. Zum Handelsschluss gewannen die Papiere des Industriekonzerns 8,5 Prozent. Dies nahm auch die Anteile von Schneider Electric und Siemens ins Schlepptau, die vorne im EuroStoxx um 2,6 beziehungsweise 2 Prozent zulegten./ajx/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

