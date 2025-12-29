DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 +2,2%Nas23.462 -0,6%Bitcoin74.563 ±-0,0%Euro1,1759 -0,1%Öl61,74 +1,6%Gold4.331 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Nike 866993 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Nach Weihnachtspause: DAX begibt sich am Montag in einer engen Handelsspanne auf Richtungssuche Nach Weihnachtspause: DAX begibt sich am Montag in einer engen Handelsspanne auf Richtungssuche
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS im Fokus: Trump-Selenskyj-Gipfel ohne greifbare Ergebnisse Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS im Fokus: Trump-Selenskyj-Gipfel ohne greifbare Ergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Rüstungsaktien tiefer

29.12.25 18:12 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Verluste bei Rüstungsaktien haben am Montag nach der Weihnachtspause das Geschehen an Europas Börsen im ruhigen Handel geprägt. Außerdem gab es Gewinnmitnahmen bei Edelmetall-Papieren.

Wer­bung

Die großen europäischen Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss mit plus 0,10 Prozent auf 5.751,71 Punkte. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch erreicht und konsolidiert seitdem unter dieser runden Marke.

Auch außerhalb des Euroraums tat sich wenig: Der britische Leitindex FTSE 100 schloss 0,04 Prozent tiefer auf 9.866,53 Zählern. Der schweizerische SMI verlor 0,02 Prozent auf 13.240,59 Punkte.

An der Londoner Metallbörse LME hatte der Preis für Kupfer am Montag ein Rekordhoch erreicht. Das trieb die Kurse der vorwiegend in London notierten Minengesellschaften wie Anglo American, Glencore, Antofagasta und Rio Tinto aber nicht nachhaltig an. Am Ende gab es teilweise Verluste.

Wer­bung

Analyst Christopher LaFemina von der US-Bank Jefferies verwies auf ein voraussichtlich schwaches Kupferangebot im kommenden Jahr. Im dritten Quartal 2025 sei die Kupferproduktion großer Bergwerkskonzerne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig steige die Nachfrage wegen zunehmender Elektrifizierung.

Aktien von Gold- und Silberminen rutschten ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Endeavour Mining verbuchten in London am "Footsie"-Ende Abschläge von 4 Prozent. Fresnillo schlossen moderat schwächer.

Unter Druck standen die 2025 abermals stark gestiegenen Papiere von Herstellern von Rüstungstechnik. US-Präsident Donald Trump verbreitete nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Florida Optimismus. Auch Kiew und Moskau sprachen von Fortschritten. Zugleich blieb offen, wie eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine im Detail aussehen könnte.

Wer­bung

In London fielen Babcock International um 3,4 Prozent, BAE Systems sanken um 0,8 Prozent. In Mailand verloren Leonardo 2 Prozent. An der Pariser Börse nahmen Investoren bei SAFRAN und Thales Kursgewinne mit, die Papiere der beiden Rüstungskonzerne büßten 1,7 beziehungsweise 0,7 Prozent ein./ajx/he