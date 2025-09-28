DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Intel 855681 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost letztlich mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Continental-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gleicht Wochenbilanz mit Gewinnen aus

26.09.25 10:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.612,4 PKT 77,6 PKT 0,33%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche kann der DAX am Freitag wieder zulegen. Der deutsche Leitindex stieg am Ende der ersten Handelsstunde um 0,47 Prozent auf 23.644,97 Punkte, während der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen nur leicht um 0,02 Prozent auf 30.041,11 Zähler zulegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil um 0,6 Prozent bergauf.

Wer­bung

Die Gewinne sorgten dafür, dass es der Dax in seiner Wochenbilanz ganz knapp ins Plus schaffte. Der Leitindex testete außerdem die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, deren Überschreiten den kurzfristigen Trend aufhellen würde. Er hob sich auch positiv von den US-Börsen ab, die am Vorabend nach aktuellen Konjunkturdaten unter der nachlassenden Hoffnung auf weitere Zinssenkungen gelitten hatten.

Gespannt wird vor diesem Hintergrund am Freitag auf die in den USA veröffentlichten Konsumausgaben geblickt, mit denen zeitgleich auch der PCE-Kerndeflator bekanntgegeben wird. Die Helaba rechnet damit, dass das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik signalisiert, die klar oberhalb des Zieles liegt. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick.

Die Dax-Gewinne fußten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens, dessen Aktien sich um 2,8 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. Händler verwiesen auf Aussagen in einem Briefing zu den im November erwarteten Zahlen. Aus diesem sei hervorgegangen, dass das vierte Geschäftsquartal besser ausfallen werde als das vergangene Jahresviertel. Außerdem hieß es, dass der Konzern weiterhin darauf hinarbeite, seine Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers zu veräußern oder abzuspalten.

Wer­bung

In anderen Branchen wie etwa bei Lastwagenbauern jedoch zeigten sich neue Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump erhöhte Abgaben ankündigte. Anteile von Daimler Truck büßten 2,7 Prozent ein und für die VW-Tochter TRATON ging es um 2,6 Prozent bergab. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lastwagen ab Oktober Zölle in Höhe von 25-Prozent verhängt werden.

Auf Einfuhren von Arzneimitteln in die USA wurden sogar Zölle von 100 Prozent angekündigt. "Trump schwingt mal wieder den Zollhammer", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Aktien deutscher Pharmakonzerne reagierten darauf aber nicht groß: Die Titel von Bayer lagen nur knapp mit 0,1 Prozent im Minus. Jene der Merck KGaA erholten sich nach dem am Vortag für 2026 angekündigten Chefwechsel um 0,6 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August.

Wenn auch zuletzt leicht im Minus liegend, sorgte noch Rheinmetall mit einem knappen Rekordhoch für eine positive Schlagzeile. Gesprächsstoff lieferte hier die Schweizer Großbank UBS, die mit 2.500 Euro ein Kursziel am oberen Ende der Analystenspanne nennt. Damit honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach dem Jahr 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen./tih/stk

Mehr zum Thema DAX 40

11:03Ryanair plant mit bis zu 200 Airbus-Flugzeugen
11:00Merck-Aktie leidet unter Zollsorgen
10:55Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
10:53Mas Cargo holt sich zwei zusätzliche Airbus A330 F
10:21Thailand bestellt einen Airbus A330 MRTT+
10:11ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gleicht Wochenbilanz mit Gewinnen aus
09:57Leichter Auftrieb an den Märkten, doch Zollsorgen bleiben
09:57Leichter Auftrieb an den Märkten, doch Zollsorgen bleiben
mehr