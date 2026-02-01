DAX24.855 +0,2%Est505.989 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,10 -0,7%Gold4.928 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Nikkei schließt tiefer -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Hapag-Lloyd, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Meta dominiert den Markt für Smart Glasses! Meta dominiert den Markt für Smart Glasses!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax lustlos - KI-Sorgen bleiben

17.02.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.854,6 PKT 53,7 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
56.566,5 PKT -239,9 PKT -0,42%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street präsentiert sich der DAX am Dienstag im frühen Handel lustlos. Der deutsche Leitindex gab zuletzt um 0,07 Prozent auf 24.784 Punkte nach. Damit orientiert sich das Barometer wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.646 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt einige Male nur mit Mühe verteidigt.

Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,68 Prozent auf 31.153 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte prozentual fast unverändert.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Im DAX scheinen sich Siemens von den hohen Kursverlusten am Vortag, ausgelöst von KI-Sorgen, zunächst nicht zu erholen. Die Papiere des Index-Schwergewichts gaben um 0,6 Prozent nach.

Wer­bung

Für die Aktien des Softwareherstellers TeamViewer und des Autozulieferers AUMOVIO ging es im MDAX um teils mehr als 4 Prozent bergab. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Risiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist.

Im Nebenwerteindex SDAX stehen Norma Group (NORMA Group SE) und Ottobock nach Jahreszahlen im Blick. Den Verbindungstechnik-Hersteller Norma belasteten eine schwache Nachfrage und hohe Kosten. Die Anteile rutschten ebenso wie jene des Prothesen-Spezialisten Ottobock am Index-Ende um annähernd 2,5 Prozent ab, während sich auf dem ersten Platz die Titel des IT-Anbieters Cancom (CANCOM SE) nach einer Empfehlung des Analysehauses Cantor um gut 3 Prozent erholten./ajx/jha/