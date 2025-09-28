DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizintechnik, BYD, Oracle, Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Richtungssuche

25.09.25 10:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.451,3 PKT -215,5 PKT -0,91%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Gewinnen vom Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas auf die Bremse getreten. "Die Richtungssuche geht weiter", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Solange nicht klar sei, wohin die Reise gehe, hielten sich Käufer und Verkäufer zurück. Das einzige Motto der Anleger scheine "Abwarten" zu sein.

Wer­bung

Der DAX sank zuletzt um 0,4 Prozent auf 23.585 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,3 Prozent auf 30.223 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent abwärts.

Auch die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.

Aktien aus dem Medizintechnikbereich gerieten wegen Zollsorgen unter Druck. Verwiesen wurde auf eine Mitteilung des US-Handelsministeriums, wonach seit Anfang September höhere Abgaben auf US-Importe bestimmter Medizinprodukte geprüft werden. So fielen die Titel von Siemens Healthineers als schwächster Dax-Wert um. 4,2 Prozent. Im MDAX gaben Carl Zeiss Meditec um 3,3 Prozent nach. Sartorius (Sartorius vz), QIAGEN, Fresenius (Fresenius SECo) und Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care (FMC) St) aus dem Dax erwischte es mit Abgaben von bis zu 1,0 Prozent weniger stark.

Wer­bung

Aktuelle Zahlen und der Ausblick von KWS Saat (KWS SAAT SECo) ließ die Anleger weitgehend kalt: Die Papiere zeigten sich am Vormittag unverändert bei 63,80 Euro. Der Saatguthersteller verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen sinkender Anbauflächen einen Umsatz auf Vorjahresniveau und einen Ergebnisrückgang (Ebitda) von gut 13 Prozent. Analyst Konstantin Wiechert von der Baader Bank monierte, dass die Ergebniskennziffern die Erwartungen klar verfehlt hätten. In den kommenden Jahren soll das Wachstum aber beschleunigt werden. Bereits am Vortag hatte KWS eine Dividendenerhöhung auf 1,25 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie vorgeschlagen.

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) verbuchte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen operativen Verlust, verglichen mit einem Vorjahresgewinn. Dies sei maßgeblich beeinflusst worden durch gesunkene Gewinnspannen für Bioethanol und Biomethan, hieß es. Damit seien die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt worden, bemerkte Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr entspreche den Erwartungen. Der Aktienkurs stieg um 4,6 Prozent./edh/stk

Mehr zum Thema DAX 40

12:03Aktien Frankfurt: Dax verliert weiter an Boden - EU ermittelt gegen SAP
11:51RWE picks Semco for German substation work
11:40Siemens Energy-Aktie legt Pause ein: 100-Euro-Marke als Hürde
11:40Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
11:31Retouren im Onlinehandel: Bestellverbot wegen Retouren? Zalando heizt die Debatte wieder an
11:19Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
11:12DAX Prognose für Donnerstag, 25.09.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
10:59RWE completes monopiles at 1GW Thor
mehr