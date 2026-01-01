DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 +2,9%Nas23.348 -1,5%Bitcoin83.762 +2,4%Euro1,1652 +0,1%Öl66,27 +1,2%Gold4.610 +0,5%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet beeindruckende Rekordjagd

14.01.26 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.286,2 PKT -134,4 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Handelstagen mit Rekorden in Folge hat der DAX am Mittwoch die Rally zunächst eingestellt. Etwas auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus den USA, die Beobachtern zufolge eher gegen Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed sprechen. Alles in allem dürfte es aber vor allem der zuletzt starke Lauf der Kurse nach oben gewesen sein, der für eine Pause sprach.

Der deutsche Leitindex sank um 0,53 Prozent auf 25.286,24 Zähler. Tags zuvor hatte er knapp über 25.500 Zählern eine weitere Höchstmarke erreicht. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 1,44 Prozent auf 31.774,24 Punkte deutlicher nach.

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

Anleger strichen am Mittwoch bei solchen Dax-Aktien Kursgewinne ein, die seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gestiegen sind. Dazu zählten Infineon, Airbus (Airbus SE), MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines und Siemens Energy.

Größter Verlierer im Dax waren Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit minus 6 Prozent. Analyst David Adlington von JPMorgan verwies in einer Studie zu dem Dialysespezialisten auf die Grippesaison in den USA. Diese habe bereits im Dezember und damit früher als erwartet begonnen. In der Folge seien mehr Behandlungen versäumt worden.

Bayer (Bayer) setzten sich an die Spitze des Dax mit einem Aufschlag von 7 Prozent. Sie erreichten den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern untermauerte die Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge einer Konferenz der Bank JPMorgan in San Francisco.

RWE (RWE) stiegen um 2,3 Prozent. Bei einer staatlichen Auktion von Windkraftkapazitäten in Großbritannien ging der deutsche Stromerzeuger laut Analysten als klarer Sieger aus dem Rennen.

Im MDax lagen K+S vorn mit plus 5,7 Prozent. Händler verwiesen auf einen positiven Kommentar der Deutschen Bank zum Wettbewerber Yara. In diesem war von einem günstigen Marktumfeld für die Düngemittelbranche die Rede.

Unter den kleineren Titeln verloren United Internet 2,4 Prozent. Das Analysehaus MWB Research strich die Kaufempfehlung für die Papiere des Mobilfunkanbieters.

Beim Industriekonzern Schaeffler setzten Anleger einmal mehr auf das Boom-Thema Roboter. Mit plus 5,2 Prozent hat der Kurs in nur drei Wochen um rund ein Viertel zugelegt. Am Vortag hatte das Unternehmen angekündigt, künftig verstärkt Teile für humanoide Roboter zu fertigen.

Der EuroStoxx 50 gab am Mittwoch um 0,41 Prozent auf 6.005,05 Punkte nach. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI hingegen um 0,75 Prozent. Der britische FTSE 100 konnte leicht zulegen. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsschluss etwas leichter./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

