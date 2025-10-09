DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.963 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste - S&P 500 kurz auf Rekordhoch

09.10.25 17:07 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Rekordhöhen erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder nach.

Der S&P 500 verlor 0,39 Prozent auf 6.728 Punkte. Bei dem Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt ein Minus von 0,45 Prozent auf 46.393 Punkte zu Buche.

Unter den Technologie-Indizes büßte der viel beachtete Auswahlindex NASDAQ 100 0,39 Prozent auf 25.054 Punkte ein. Der Nasdaq Composite sank um 0,46 Prozent auf 22.938 Punkte.

Angesichts hoher Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

Experte David Kruk von La Financière de l'Echiquier riet, Kursrückschläge als Einstiegsgelegenheit zu nutzen. Die Kombination aus einem robusten Wirtschaftswachstum, einer nicht mehr problematischen Inflation und einer positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne biete den perfekten Anlagehintergrund. Zweifel an der Kursrally seien zwar verständlich, "aber ich sehe keinen konkreten Grund zum Verkauf".

Unter den Einzelwerten stiegen NVIDIA auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt an der Dow-Spitze fast zwei Prozent. Informierten Kreisen zufolge genehmigte die US-Regierung dem Chiphersteller Exporte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hätten diese konkrete Pläne für Investitionen in gleicher Höhe auf amerikanischem Boden bekannt gegeben, sagte ein US-Beamter, der sich nicht zu konkreten Zahlen äußern wollte. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Nvidia gibt es der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge bislang keine Stellungnahme.

Der Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald erhöhte sein Kursziel für die Nvidia-Aktien von 240 auf 300 Dollar und ist damit derzeit am Markt am optimistischsten. Der Ausbau der KI-Infrastruktur mit Billionen-Investitionen stehe erst am Anfang, begründeten die Analysten ihre Einschätzung.

Unter den besten Werten im S&P 500 zogen Delta Air Lines um 4,7 Prozent an. Die Fluggesellschaft machte mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen Schlagzeilen. Sie rechnet zudem für 2025 mit einer Geschäftsentwicklung am oberen Ende ihrer Zielspannen und einer robusten Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein.

Auch der Softdrinkhersteller PepsiCo übertraf die Erwartungen für das vergangene Quartal und bestätigte seinen Ausblick. Das honorierten die Anleger mit einem Kursanstieg um gut zwei Prozent./la/men

