Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss kaum verändert.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 23.024,63 Punkten aus dem Handel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,008 Prozent stärker bei 23.045,33 Punkten, nach 23.043,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.062,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.899,16 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21.879,49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2025, einen Stand von 20.611,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.291,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,42 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.062,62 Punkten. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21,65 Prozent auf 34,50 USD), Neogen (+ 16,49 Prozent auf 6,78 USD), Richardson Electronics (+ 11,78 Prozent auf 11,86 USD), NetGear (+ 8,92 Prozent auf 36,01 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,82 Prozent auf 0,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Bassett Furniture Industries (-7,14 Prozent auf 15,61 USD), Royal Gold (-6,09 Prozent auf 192,73 USD), Century Casinos (-6,08 Prozent auf 2,47 USD), Dorel Industries (-5,61 Prozent auf 1,55 USD) und World Acceptance (-4,90 Prozent auf 175,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,870 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net