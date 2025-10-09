DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.672 -1,3%Euro1,1566 -0,5%Öl65,13 -1,4%Gold3.976 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Fokus

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

09.10.25 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bassett Furniture Industries Inc.
15,61 USD -1,20 USD -7,14%
Charts|News|Analysen
Century Casinos Inc.
2,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dorel Industries Inc.
1,41 EUR 0,10 EUR 7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,78 EUR -0,12 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
25,40 EUR 1,80 EUR 7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neogen Corp.
4,98 EUR 0,20 EUR 4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NetGear Inc.
28,20 EUR 0,60 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
166,38 EUR 4,32 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
107,84 EUR -0,32 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
10,16 EUR 1,94 EUR 23,53%
Charts|News|Analysen
Royal Gold Inc.
166,85 EUR -9,15 EUR -5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,58 EUR 0,01 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
18,30 EUR 0,50 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
World Acceptance Corp.
158,00 EUR 7,00 EUR 4,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.024,6 PKT -18,8 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 23.024,63 Punkten aus dem Handel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,008 Prozent stärker bei 23.045,33 Punkten, nach 23.043,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.062,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.899,16 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21.879,49 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2025, einen Stand von 20.611,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.291,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,42 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.062,62 Punkten. 14.784,03 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21,65 Prozent auf 34,50 USD), Neogen (+ 16,49 Prozent auf 6,78 USD), Richardson Electronics (+ 11,78 Prozent auf 11,86 USD), NetGear (+ 8,92 Prozent auf 36,01 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,82 Prozent auf 0,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Bassett Furniture Industries (-7,14 Prozent auf 15,61 USD), Royal Gold (-6,09 Prozent auf 192,73 USD), Century Casinos (-6,08 Prozent auf 2,47 USD), Dorel Industries (-5,61 Prozent auf 1,55 USD) und World Acceptance (-4,90 Prozent auf 175,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,870 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,07 erwartet. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Century Casinos und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bassett Furniture Industries

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bassett Furniture Industries

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen