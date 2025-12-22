ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz als einer der Triebfedern.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.359 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,48 Prozent auf 6.867 Punkte nach oben. Der techwertelastige NASDAQ 100 legte um 0,40 Prozent auf 25.447 Punkte zu.

Unter den größten Gewinnern im Dow stiegen die Aktien des Ölkonzerns Chevron um mehr als ein Prozent. Die Ölpreise legten wegen des verschärften Vorgehens der Vereinigten Staaten gegen Venezuela merklich zu. So haben die USA einen weiteren Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht.

Wer­bung Wer­bung

Im Rennen um Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) will der Rivale Paramount Skydance mit einem überarbeiteten Übernahmegebot Bedenken des Hollywood-Riesen ausräumen. Der Oracle-Mitgründer und Softwaremilliardär Larry Ellison gibt eine persönliche Garantie für einen Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab.

In New York stiegen Warner Brothers um drei Prozent und Paramount zogen um gut sechs Prozent an. Netflix hingegen verloren knapp ein Prozent. Die Garantie soll die Finanzierungsbedingungen des Geschäfts verbessern, die von der Führungsriege von Warner Bros kritisiert wurden, als diese das Angebot von Paramount zugunsten von Netflix abgelehnt hatte.

Im Technologiesektor gingen Tesla erneut auf Rekordjagd und zogen um 1,3 Prozent an. Börsianer verwiesen auf einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Experte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

Wer­bung Wer­bung

Marvell Technology (Marvell Technology) gewannen mehr als ein Prozent. Die Bank Citigroup hatte sich mit Blick auf die im nächsten Monat anstehende Techmesse CES positiv geäußert.

Im Rohstoffbereich griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Freeport McMoran (Freeport-McMoRan), Newmont und Coeur Mining zu. Die Papiere stiegen um gut zwei bis fast vier Prozent. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie./la/he