ROUNDUP/Aktien New York: Rekordjagd geht nach Zinssenkung weiter

18.09.25 17:07 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Zinssenkung der US-Notenbank haben die US-Börsen am Donnerstag weitere Bestmarken aufgestellt. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände.

Der Dow legte zuletzt um 0,29 Prozent auf 46.150 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 6.638 Punkte nach oben. Unter den Technologiewerten zog der NASDAQ 100 um 1,12 Prozent auf 24.495 Punkte an. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) gewann 1,03 Prozent auf 22.492 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vortag erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets zusammen. Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen.

Nach Meinung der Chart-Experten von Index Radar bleibt jetzt vor allem der Arbeitsmarkt für die Anleger entscheidend. Laut Fed dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Neben den monatlichen Jobdaten als Indikator für die künftige Geldpolitik rücken daher auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker in den Fokus, betonten die Fachleute. Diese sanken am Donnerstag deutlich.

Rund um die Zinsentscheidung spielte allerdings auch der politische Druck auf die Fed eine Rolle. US-Präsident Donald Trump baut den Vorstand der Notenbank um. Die Märkte unterschätzten daher systemische Risiken, mahnte Ökonom Eric Winograd von AllianceBernstein. Würde die Fed ihre Unabhängigkeit verlieren, wäre eine höhere Inflation nur eine Frage der Zeit. Die Gefahr sei real und könne langfristig weit größere Folgen haben als einzelne Zinsschritte, so Winograd.

Bei den Unternehmen stehen nach der Zinssenkung vor allem Technologiewerte im Fokus. Bei sinkenden Zinsen setzen die Anleger darauf, dass Investitionen in neue Technologien angetrieben werden. Laut Andrew Jackson, Leiter der Japan-Aktienstrategie bei Ortus Advisors, werden die Erkenntnisse von der US-Notenbank kaum zu Gewinnmitnahmen führen.

Obendrein sorgte NVIDIA im Tech-Sektor für Aufsehen. Der Chipkonzern steigt bei dem kriselnden Prozessorhersteller Intel mit einem Aktienpaket im Wert von 5 Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein. Mit dem Deal soll auch eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Die Papiere von Intel schnellten um fast 26 Prozent nach oben und hatten damit im Nasdaq 100 klar die Nase vorn. Nvidia-Aktien stiegen an der Dow-Spitze um knapp 3 Prozent. Aktien des Intel-Konkurrenten AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) dagegen gerieten unter Druck und verloren 3 Prozent.

Als zweitbester Wert im Nasdaq 100 zogen CrowdStrike um 10,3 Prozent an. Analyst Brian Essex von der Bank JPMorgan zog ein positives Fazit der diesjährigen Anleger- und Nutzerkonferenz des Cybersicherheits-Anbieters. Das Unternehmen sei gut positioniert, um seine dominante Stellung am Markt zu behaupten. Crowdstrike verdränge weiterhin etablierte Anbieter, vereinheitliche Sicherheitsabläufe und biete operative Einfachheit in großem Maßstab./la/jha/

