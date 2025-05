ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Deutliche Gewinne - Entspannung im Zollstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Dienstag deutlich aufgehellt. Für Antrieb sorgten zum einen Signale einer Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der Europäischen Union (EU). Zum anderen halfen robuste Konjunkturdaten: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai unerwartet deutlich aufgehellt.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,78 Prozent auf 42.343,65 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 2,05 Prozent auf 5.921,54 Punkte an. Für den technologielastigen und damit besonders konjunkturabhängigen NASDAQ 100 ging es um 2,39 Prozent auf 21.414,99 Punkte hoch.

US-Präsident Donald Trump hatte die Einführung der von ihm angekündigten neuen Zölle auf EU-Importe zunächst auf 9. Juli verschoben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Der Aufschub der EU-Zölle erhöhe die Chancen, dass Handelsabkommen weiterhin zustande kommen, sagte Chefanlagestratege Robert Ruggirello von Brave Eagle Wealth Management. Und das sei genau die Botschaft, auf die der Markt hoffe.

Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit die Börsen rund um den Globus ins Minus gedrückt. Nun gibt sich der Präsident zuversichtlich. Er sei gerade darüber informiert worden, dass EU-Vertreter sich gemeldet hätten, um schnell Termine für Treffen festzulegen, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Das sei "positiv". Er hoffe, dass die EU sich mehr für den Handel mit den USA öffnen werde.

Wer­bung Wer­bung

Unter den besten Werten im Dow stiegen die Aktien von NVIDIA um mehr als drei Prozent. Laut einem Medienbericht plant der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Halbleiterkonzern möglicherweise schon im Juni die Markteinführung eines KI-Chips in China - zu einem niedrigeren Preis als der kürzlich eingeschränkte H20-Chip. Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nvidia gegen neue US-Exportbeschränkungen kämpft, um auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Anleger warten ansonsten schon gespannt auf die Quartalszahlen, die Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will.

Die Aktien von Informatica (Informatica A) schnellten um gut 6 Prozent nach oben. Der Softwarekonzern Salesforce will den Anbieter von Datenintegrationssoftware übernehmen. Die Papiere von Salesforce legten im Dow um 1,5 Prozent zu. Am Freitag hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise über entsprechende Pläne berichtet und damit größere Kursbewegungen ausgelöst.

Als klares Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilsscheine von PDD Holdings (PDD) um 13,6 Prozent ein. Der Temu-Mutterkonzern hatte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlt. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China, der auch nach einer vorübergehenden Entspannung Online-Händlern wie Temu das Geschäft in den Vereinigten Staaten erschwert.

Wer­bung Wer­bung

Die Titel von Media & Technology Group (Trump MediaTechnology) waren zunächst um bis zu 5 Prozent angesprungen, bevor sie rasch ins Minus drehten und am Ende 10,4 Prozent einbüßten. Die Familie von Donald Trump will über ihr Medienunternehmen am Kapitalmarkt Geld einsammeln und in Kryptowährungen investieren. Bereits vor Börseneröffnung war ein entsprechender Bericht der "Financial Times" bestätigt worden./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---